Арсен Венгер: "Это была типичная игра премьер-лиги"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения от "Вест Бромвича" в матче 29-го тура чемпионата Англии (1:3) отметил, что противостояние получилось тяжелым. Французский специалист признался, что ему стыдно за игру во втором тайме.

- Это была типичная игра премьер-лиги, - цитирует BBC Венгера. - "Вест Бромвич" - команда, которая любит играть и хорошо защищается. Это было тяжелое противостояние. "Арсенал" был немного наивен, может быть, за что нас и наказали. Стыдно за игру во второй половине. Мы не создали достаточно много моментов, мы потеряли Санчеса, который в первой половине создавал опасность. У нас большие проблемы с составом и поиском ресурсов для решения задач. Мы сталкиваемся с серьезными проблемами.