Арсен Венгер: "Если много думать о прошлом, можно не успеть подготовиться к будущему"

Главный тренер "Арсенала" в преддверии матча 1/8 финала Кубка Англии против "Саттона" подчеркнул, что команде не нужно зацикливаться на неудачах прошлого. Ранее на этой неделе лондонцы в гостевом первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступили "Баварии" (1:5).

– Если слишком долго думать о прошлом, можно забыть подготовиться к будущему, – приводит Sky Sports слова Венгера. – Такое случается в жизни, нужно уметь иметь дело с разочарованиями. Теперь нужно на сто процентов сосредоточиться на том, что ждет впереди. "Арсеналу" нужно доказать, что мы способны справиться с этой ситуацией.