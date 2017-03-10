16:19 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Энрике был идиотом после поражения от "ПСЖ", а сейчас он герой"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что в отличие Луиса Энрике, возглавляющего "Барселону", который покинет клуб по окончании сезона, не чувствует усталости. По словам французского специалиста, он готов отдать "канонирам" весь свой опыт.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона Арсен Венгер, который работает в "Арсенале" с 1996 года, может уйти из клуба.

- Я чувствую себя хорошо, очень мотивирован, - приводит Sky Sports слова Венгера. - Готов отдать "Арсеналу" все, что у меня есть. До ответного матча Энрике был идиотом в глазах болельщиков, они говорили, что ему нужно уйти. Он согласился с этим. Но сегодня Энрике герой. Вот в этом и состоит работа тренера.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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webadmin

Если работа тренера состоит в том, чтобы быть героем, то почему Арсен не работает тренером с сезона 2003/04, но до сих пор не уволен?

17:27

shpasic

xD

17:00

sergey.v1968

Арсен, простите, в отличие от Энрике, Вы одинаково выглядели что после первой, что после второй игры

16:37

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ