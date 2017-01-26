Арсен Венгер: "Джака должен извлечь уроки"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что пообщался с полузащитником Гранитом Джакой по поводу его удаления в матче чемпионата Англии с "Бернли" (2:1). Это уже второе удаление швейцарца в нынешнем сезоне.

– Мы говорили с ним об этих инцидентах, – цитирует AFP Венгера. – Думаю, его удаление не стало следствием неправильной атаки, но она была неуклюжей. Мы должны признать, что за это он должен понести наказание. Джака должен извлечь уроки. К сожалению, мы потеряем его на четыре матча в важный момент сезона. Я призывал его не идти в такие отборы, потому что это не его конек. Ему лучше оставаться на ногах и бороться.