19:38 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Думал, что Джеррард будет играть до 40 лет"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что полузащитник Стивен Джеррард мог еще поиграть на профессиональном уровне. Ранее 36-летний экс-игрок "Ливерпуля" объявил о завершении карьеры.

– Я думал, что он будет играть до 40 лет, но у него возникли какие-то проблемы с суставами, – цитирует ВВС Венгера. – У него есть качества, о которых мечтает любой полузащитник. Он способен забивать голы, подавать, обводить, простреливать, обладал скоростью, целеустремленностью и мотивацией. Это великолепный игрок, который оставался верен "Ливерпулю". Такой преданности в наши дни почти не найти.

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