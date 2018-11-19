Арсен Венгер: "Допускаю, что через двадцать лет на месте главного тренера будут сидеть роботы"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что будущие технологии позволят проводить замены футболистов путем голосования болельщиков с помощью социальных сетей, сообщает beIN Sports.

– Я уже много раз говорил об этом – в будущем появится президент, который предложит определять, кто выйдет на замену во втором тайме путем голосования среди болельщиков через социальные сети, – приводит слова Венгера beIN Sports. – Это обязательно случится и станет обыденностью. Мне было бы сложно смириться с чем-то подобным, потому что я человек старой закалки. Но стоит отметить, что футбол определенно движется в этом направлении. Все понимают, насколько важны в современном мире социальные сети.

Я доверяю тому, что называют интуицией. Можно вполне допустить, что лет через 20 на местах тренеров будут сидеть роботы.

Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Под его руководством "канониры" трижды выигрывали чемпионат Англии, семь раз – Кубок этой страны и Суперкубок.