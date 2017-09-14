Арсен Венгер: "До сих пор надеюсь на подписание контракта с Езилом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг информацию о том, что переговоры о подписании нового контракта с полузащитником Месутом Езилом не увенчались успехом. По его словам, клуб возвращается к этому вопросу.

Ранее сообщалось, что хавбек намерен сменить клубную прописку, покинув канониров на правах свободного агента.

– Я до сих пор надеюсь на подписание контракта с Езилом, – приводит Mirror слова Венгера. – Сейчас переговоры замедлились, но только потому, что нам нужен отдых после трансферного окна, чтобы сконцентрироваться на футболе. Постепенно мы возвращаемся к этому вопросу.