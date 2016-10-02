23:36 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Была игра рукой? Возможно, нам немного повезло"

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Бернли" в матче 7-го тура премьер-лиги (1:0) отметил, что его команде немного повезло в концовке матча. "Арсенал" забил победный гол в компенсированное время. Мяч попал в ворота от руки Лорана Косьельни.

– Игра была трудной. Важно было не пропустить, но этот матч мог закончиться как со счетом 1:0, так и со счетом 0:1, – приводит Sky Sports слова Венгера. – "Арсенал" играл ниже своих возможностей и допускал много ошибок. Победный гол был забит рукой? Со скамейки мне не было видно. Возможно, нам немного повезло, гол был забит рукой?

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/246276/

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