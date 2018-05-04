Арсен Венгер: "Большинство историй любви плохо заканчивается"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал вылет команды из Лиги Европы и свой уход из команды после сезона. Вчера "канониры" уступили "Атлетико" в 1/2 финала (0:1, первый матч – 1:1) и покинули турнир.

– Вылет из Лиги Европы – это неудача. Мы отдавали предпочтение этому турниру. В премьер-лиге мы плохо играли на выезде в нынешнем сезоне, при этом хорошо выступали дома, – приводит слова тренера Sky Sports. – В следующем сезоне клуб должен это исправить. Надеюсь, что "Арсенал" будет успешным на трансферном рынке. Всегда можно найти одного-двух игроков, которые с радостью согласятся на переход.

Уход из "Арсенала"? Мне понадобится некоторое время, чтобы приспособиться к этому и осознать это. Это грустно, но все истории любви заканчиваются. И большинство из них заканчивается плохо. Мне грустно, потому что я люблю этот клуб. Непросто уходить после 22 лет здесь.

Французский специалист возглавляет "Арсенал" с 1996 года.