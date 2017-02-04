Арсен Венгер: "Бельерин был нокаутирован"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча чемпионата Англии с "Челси" (1:3) отметил недостатки в работе судьи. Он уверен, что первый гол "синие" забили с нарушением правил: Маркос Алонсо ударил локтем Эктора Бельерина, которого пришлось заменить.

– Конечно, это был фол, – цитирует официальный сайт "канониров" Венгера. – Из-за него случился гол, и это осложнило нам задачу, потому что "Челси" очень хорош в защите и контратаке. Решение о замене Бельерина было принято очень быстро. Ведь речь идет о голове. Одним из выводов из игры будет то, что судьям нужно серьезнее относиться к отборам и ударам локтями. Речь не только о сегодняшней игре. Я видел такое во многих матчах. Удары в голову опаснее, чем по ногам. Бельерин оказался в нокауте. Он не знает результата игры. Гола он не видел.