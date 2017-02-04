20:26 4 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Бельерин был нокаутирован"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча чемпионата Англии с "Челси" (1:3) отметил недостатки в работе судьи. Он уверен, что первый гол "синие" забили с нарушением правил: Маркос Алонсо ударил локтем Эктора Бельерина, которого пришлось заменить.

– Конечно, это был фол, – цитирует официальный сайт "канониров" Венгера. – Из-за него случился гол, и это осложнило нам задачу, потому что "Челси" очень хорош в защите и контратаке. Решение о замене Бельерина было принято очень быстро. Ведь речь идет о голове. Одним из выводов из игры будет то, что судьям нужно серьезнее относиться к отборам и ударам локтями. Речь не только о сегодняшней игре. Я видел такое во многих матчах. Удары в голову опаснее, чем по ногам. Бельерин оказался в нокауте. Он не знает результата игры. Гола он не видел.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Radej

Удар бесспорно был, но во-первых судья тупо не увидел, даже комментаторы не с первого повтора разглядели. А во-вторых Челси был на голову сильнее и даже если бы судьи рассмотрели этот момент Арсеналу сегодня ничего не светило

22:39 4 февраля

ненавистник_политпроектов

"Он не знает результата игры" ))))))))) Сидя 80 минут на скамейке запасных, он был в трансе, господин Пуховик?

20:41 4 февраля

PitersS

В хоккее за такой удар удаляют до конца..

20:39 4 февраля

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