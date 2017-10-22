Арсен Венгер: "Арсеналу" важно было одержать первую победу на выезде"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Эвертоном" в матче 9-го тура чемпионата Англии (5:2) отметил игру Месут Езила. Также он признался, что с нетерпением ждал первой выездной победы в сезоне.

- Мы должны были после первого тайма вести со счетом 2:0 или 3:0, но счет был всего 1:0, - цитирует BBC Венгера. - Тем не менее, мы не паниковали и не теряли концентрацию. Конечно, я был обеспокоен, так как недавно мы были наказаны за каждую ошибку. Наши выездные игры до этого не были идеальными. Очень сложно выделить какие-либо моменты, так как все играли очень хорошо. Важно было получить первую победу на выезде.

- Является ли Месут Езил лучшим?

- Я бы сказал, да. Сказал ему после игры, что нынешний Езил совершенно другой. Если вы не на 100 процентов играете, независимо от того, насколько вы хороши, у вас есть гандикап. Когда он играет так, как сегодня, то никто не может подвергать сомнению его уровень.