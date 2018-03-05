Арсен Венгер: "Арсеналу" уже почти невозможно выйти в Лигу чемпионов"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения от "Брайтона" (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии отметил, что его команда сыграла пассивно. Он также добавил, что выйти в Лигу чемпионов будет практически невозможно.

– Мы сыграли пассивно, нам не хватало уверенности. Сейчас мы переживаем сложное время, – приводит BBC слова Венгера. – Выйти в Лигу чемпионов будет крайне тяжело, почти невозможно. Мы сильно отстали от конкурентов. Думаю, путевки мы лишились еще раньше. Впереди нас пять команд, и теперь нужно, чтобы оступилась не одна из них, а две.

"Арсенал" идет на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков. На пятой строчке – "Челси" с 53-мя баллами, на четвертой – "Тоттенхэм" – с 58-ю очками.