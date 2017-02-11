Арсен Венгер: "Арсеналу" немного повезло в матче с "Халлом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Халл Сити" в матче 25-го тура чемпионата Англии (2:0) отметил, что его команде немного повезло. Также он отметил, что живет сегодняшним днем и хочет радовать фанатов "канониров".

- Мы целенаправленно шли к победе, - цитирует BBC Венгера. - Это было непросто сделать, так как "Халл" - хорошая команда, соперник сегодня показал хорошую физическую готовность. Возможно, нам в чем-то даже немного повезло. На стадионе была напряженная атмосфера, но игроки должны справляться с этим. Наша работа состоит в том, чтобы не обращать слишком много внимания на слова, а концентрироваться на футболе.

Мое будущее? Я сосредоточен на том, что важно - победы в матчах. На это я могу повлиять, а на все остальное - нет. У меня есть большое уважение к Англии и "Арсеналу". Я благодарен, потому что работаю здесь в течение 20 лет. Моя цель - делать людей счастливыми, а когда этого не происходит - чувствую себя виноватым. Вот почему важно выигрывать.