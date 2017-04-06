Арсен Венгер: "Арсенал" выходит из кризиса"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 31-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (3:0) отметил, что команда постепенно набирает уверенность в своих силах. По его словам, на финишной прямой премьер-лиги нельзя себе позволить терять очки.

- "Вест Хэм" хорошо защищался в первом тайме, поэтому в перерыве нам нужно было найти решение, как играть во второй половине, - приводит ВВС слова Венгера. - Думаю, мы были убедительны после перерыва. Мы выходим из кризиса, к команде возвращается уверенность. Это хорошо, потому что мы на финишной прямой чемпионата. Сейчас уже нет возможности терять очки.