Арсен Венгер: "Арсенал" выглядел морально расстрелянным после пенальти"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил разочарование назначенным пенальти в ворота его команды в матче чемпионата Англии с "Челси" (2:2). "Канониры" вели со счетом 1:0, но в компенсированное время им пришлось отыгрываться.

– Фантастическая игра, – цитирует ВВС Венгера. – Жаль, что мы забили, а потом стали жертвой смешного решения. После пенальти выглядели так, словно нас морально расстреляли, и могли проиграть. Но сил хватило, чтобы сравнять счет. Возможно, это справедливый результат. С самого начала сезона нам приходится с этим мириться. Я назвал решение смешным, потому что таких пенальти можно было дать десять штук в этом матче.

Игры портятся факторами, на которые вы не в силах повлиять. Мы можем лишь играть в свою силу и надеяться, что все сложится хорошо. Это мое мнение. Качеством нашей игры я доволен.