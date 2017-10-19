Арсен Венгер: "Арсенал" способен быстро ответить критикам"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Црвеной Звездой" уверен в том, что команда добьется положительного результата. По словам специалиста, "канониры" не обращают внимания на критику.

– "Арсенал" не слушает то, что о нем говорят другие. Мы стараемся анализировать свою игру, – приводит Watford Observer слова Венгера. – Я верю в наших футболистов.

Не сомневаюсь, что мы способны быстро ответить критикам. В последних семи матчах мы выиграли шесть, один закончился вничью. Комментарии – часть современного футбола.