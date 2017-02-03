Арсен Венгер: "Арсенал" пытался подписать Канте, когда тот играл еще во Франции"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер накануне матча с "Челси" признался, что "канониры" пытались в свое время подписать полузащитника Н'Голо Канте, выступающего ныне за "синих". По его мнению, французский хавбек является одним из залогов успеха "Челси" в этом сезоне.

- Я пытался подписать Канте, когда тот играл еще во Франции, и когда он был в "Лестере", - цитирует Sky Sports Венгера. - В футболе нельзя все объяснить - трансферы это трансферы. Тем не менее, совершенно очевидно, что Канте оказывает огромное влияние. Это не совпадение, что "Челси" лидирует в таблице, как и "Лестер" в прошлом сезоне.