23:48 3 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Арсенал" пытался подписать Канте, когда тот играл еще во Франции"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер накануне матча с "Челси" признался, что "канониры" пытались в свое время подписать полузащитника Н'Голо Канте, выступающего ныне за "синих". По его мнению, французский хавбек является одним из залогов успеха "Челси" в этом сезоне.

- Я пытался подписать Канте, когда тот играл еще во Франции, и когда он был в "Лестере", - цитирует Sky Sports Венгера. - В футболе нельзя все объяснить - трансферы это трансферы. Тем не менее, совершенно очевидно, что Канте оказывает огромное влияние. Это не совпадение, что "Челси" лидирует в таблице, как и "Лестер" в прошлом сезоне.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

И как же такой "мудрец" упустил этого молодого игрока??? А ведь раньше Венгерец славился именно своим чутьём на МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ, достаточно вспомнить про Анри, Фабрегаса, Ван Перси....

08:54

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