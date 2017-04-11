Арсен Венгер: "Арсенал" проиграл много единоборств, а в таких матчах за это наказывают"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 32-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (0:3) отметил, что ему сложно назвать причины поражения. По словам француза, команда проиграла слишком много единоборств в решающие моменты.

- Команда проиграла слишком много силовой борьбы, - приводит ВВС слова Венгера. - Сложно сказать, почему так произошло, ведь мы хорошо подготовились к игре. Трудно найти причины этого провала. Не думаю, что футболисты не хотели победить, но проиграли единоборства в решающие моменты. В таких матчах за это наказывают.

Все мы расстроены, не только болельщики. Оказались в непростой ситуации, а эта игра не позволила нам вернуть уверенность в себе.