Арсен Венгер: "Арсенал" прибавлял по ходу встречи с "Борнмутом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Борнмутом" (3:1) в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что соперник начал встречу очень интенсивно. По словам Венгера, команда показала реакцию на ничейные результаты в последних встречах.

– По ходу игры мы действовали все лучше, но "Борнмут" достойно выглядел, – приводит BBC слова Венгера. – Соперник начал встречу очень интенсивно. После перерыва нам нужно было повышать уровень игры, и нам это удалось. Я никогда не забываю тот факт, что в сезон, когда "Борнмут" вышел в премьер-лигу, команда забила 100 голов, и это не случайность.

Мои игроки заставили самих себя сомневаться после нескольких ничьих подряд, но сегодня мы хорошо отреагировали на такой расклад.