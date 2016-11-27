20:40 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Арсенал" прибавлял по ходу встречи с "Борнмутом"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Борнмутом" (3:1) в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что соперник начал встречу очень интенсивно. По словам Венгера, команда показала реакцию на ничейные результаты в последних встречах.

– По ходу игры мы действовали все лучше, но "Борнмут" достойно выглядел, – приводит BBC слова Венгера. – Соперник начал встречу очень интенсивно. После перерыва нам нужно было повышать уровень игры, и нам это удалось. Я никогда не забываю тот факт, что в сезон, когда "Борнмут" вышел в премьер-лигу, команда забила 100 голов, и это не случайность.

Мои игроки заставили самих себя сомневаться после нескольких ничьих подряд, но сегодня мы хорошо отреагировали на такой расклад.

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