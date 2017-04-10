19:39 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Арсенал" преодолел очень сложный период"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" отметил, что его команда преодолела сложный период. На прошлой неделе "канониры" одержали первую победу после трех подряд игр без побед.

- "Арсенал" преодолел очень сложный период и показал, что игроки команды едины и целенаправленны, - цитирует BBC Венгера. - В какое-то время это ставили под сомнение, но думаю, что мы дали правильный ответ. Мы должны продолжать показывать это пока не закончится сезон.

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