16:08 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Арсенал" предложит Езилу и Санчесу продлить контракты"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг слухи о том, что клуб может продать полузащитника Месута Езила, поскольку тот якобы не хочет продлевать контракт. То же самое касается и форварда Алексиса Санчеса.

– У обоих контракты рассчитаны еще на 18 месяцев. Это довольно много, – цитирует ВВС Венгера. – Они полностью вовлечены в наш проект и не собираются его покидать. Мы предложим им продлить контракты. Впереди у них как минимум полтора года с нами, и я надеюсь, что они останутся еще. Не вижу в этом проблемы.

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