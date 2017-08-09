13:48 | Футбол — Англия

Арсен Венгер: "Арсенал" постарается продлить контракт с Санчесом"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что его клубу удастся продлить контракт с нападающим Алексисом Санчесом. Действующее соглашение чилийца с "канонирами" рассчитано до 2018 года.

– Это всегда возможно, – цитирует ВВС Венгера. – Мы постараемся продлить контракт с Санчесом. Нет причин, по которым мы не должны этого делать. Но пока никаких предложений по договору не было.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Player124

Хватит уже мучить Алексиса, отпустите его наконец!

14:22

tryam

как он уже задолбал со своим санчесом, раз 100 уже сказал

14:11