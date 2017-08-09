Арсен Венгер: "Арсенал" постарается продлить контракт с Санчесом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что его клубу удастся продлить контракт с нападающим Алексисом Санчесом. Действующее соглашение чилийца с "канонирами" рассчитано до 2018 года.

– Это всегда возможно, – цитирует ВВС Венгера. – Мы постараемся продлить контракт с Санчесом. Нет причин, по которым мы не должны этого делать. Но пока никаких предложений по договору не было.