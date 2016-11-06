Арсен Венгер: "Арсенал" останется сильнее "Тоттенхэма"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не считает, что "Тоттенхэм" станет более солидным клубом, чем "канониры", построив новый стадион. Уже в сезоне-2018/19 "шпоры" будут располагать 61-тысячным стадионом.

– Я не думаю о том, что это означает для "Тоттенхэма", – цитирует ESPN Венгера. – Я думаю только об "Арсенале", о том, как сделать клуб более сильным, более великим. У нас сильнейшая база болельщиков. И пока мы ответственно работаем, "Арсенал" останется сильнее. Стадион ничего не гарантирует. Все решается на поле.