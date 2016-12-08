Арсен Венгер: "Арсенал" на пути к мечте - к чемпионству"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его команда имеет все шансы на чемпионство в нынешнем сезоне. "Канониры" после 14 туров занимают второе место в турнирной таблице премьер-лиги, имея всего одно поражение.

– У нас хорошая команда, динамичная, с характером, – цитирует ВВС Венгера. – Теперь мы более зрелые. Премьер-лига дает нам шанс стать чемпионами, ничего в ней еще не решено, мы в середине битвы. Декабрь крайне важный месяц. Тут много больших игр, но я доволен тем, как мы справляемся с нагрузками в этом сезоне. Мы идем к мечте.

"Арсенал" играет хорошо, но может еще прибавить. Хотим развиваться единой командой. Я чувствую, что мы растем. Моменты создаются чаще, они все опаснее и четче. На выезде мы играем свободно, но нужно научиться сбрасывать оковы дома и забивать больше голов, раскрепостившись.