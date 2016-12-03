Арсен Венгер: "Арсенал" на хорошем ходу"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 14-го тура премьер-лиги против "Вест Хэма" (5:1) отметил, что его команда продемонстрировала хорошую реализацию моментов.

- Мы показали убедительную игру и достигли хорошего результата, - приводит ВВС слова Венгера. - Создали много моментов с хорошей реализацией. "Вест Хэм" сегодня провел неуверенный матч. Сейчас мы на очень хорошем ходу и готовы морально его сохранить.

Санчесу требуется некоторое время, чтобы войти в игру, но он всегда может показать что-то особенное. Он боец и классный игрок. Вы не сможете найти много таких футболистов, как он.