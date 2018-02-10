Арсен Венгер: "Арсенал" может винить в поражении от "Тоттенхэма" только сам себя"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что "Тоттенхэм" заслуженно победил в матче 27-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась победой "шпор" со счетом 1:0, единственный мяч забил Харри Кейн. По словам французского специалиста, тот не нарушал правил в моменте с забитым мячом.

- В первом тайме мы упустили три или четыре момента в контратаке, - цитирует BBC Венгера. - Нам всегда не хватало завершения. Как только они забили, мы потеряли уверенность, и они могли забить еще. Но в последнюю десятиминутку мы должны были сравнивать счет.

Кейн сделал результат, это в его стиле. Я смотрел повтор, фола не было, была просто хорошая игра центрфорварда. Мы можем винить лишь самих себя.

Будет тяжело закончить сезон в топ-4, но мы поборемся за это.

Трансляция матча "Тоттенхэм" - "Арсенал"