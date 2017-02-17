Арсен Венгер: "Арсенал" или другой клуб, но я буду тренировать в следующем сезоне"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что пока не знает, когда сможет раскрыть свои планы на будущее. Тем не менее, французский специалист абсолютно уверен, что не готов завершать карьеру.

- В каком месяце я смогу раскрыть свои планы? Я не знаю, если бы сейчас сказал вам, что в марте или апреле, то только потому, что на самом деле не знаю, - цитирует BBC Венгера. - Насытился ли я тренерской работой? Однозначно, нет. Здесь или где-нибудь в другом месте я буду тренировать в следующем сезоне.