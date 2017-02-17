12:43 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Арсенал" или другой клуб, но я буду тренировать в следующем сезоне"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что пока не знает, когда сможет раскрыть свои планы на будущее. Тем не менее, французский специалист абсолютно уверен, что не готов завершать карьеру.

- В каком месяце я смогу раскрыть свои планы? Я не знаю, если бы сейчас сказал вам, что в марте или апреле, то только потому, что на самом деле не знаю, - цитирует BBC Венгера. - Насытился ли я тренерской работой? Однозначно, нет. Здесь или где-нибудь в другом месте я буду тренировать в следующем сезоне.

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Материалы REN-TV

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