Арсен Венгер: "Арсенал" играл бодро, с нужным настроем"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча чемпионата Англии против "Саутгемптона" (2:0) отметил, что команда показала свое желание победить в этой игре. По его словам, у футболистов была высокая концентрация на поле.

- У игроков была высокая концентрация в этом матче, - приводит ВВС слова Венгера. - Команда играла бодро, с нужным настроем и показала, что хочет выиграть. Мы снова не пропустили, а то, что умеем забивать, знают все. Санчес способен обыграть любого соперника на носовом платке, а Жиру - фантастический игрок.