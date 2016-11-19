17:56 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Арсенал" хорошо владел мячом, но создал мало моментов"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает справедливой ничью в матче чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (1:1). По его словам, "канониры" смогли проявить характер, отыгравшись.

– Итоговый результат положителен для нас, потому что мы проигрывали до последнего, – цитирует ВВС Венгера. – Игра получилась немного лоскутной, хотя команды действовали организованно, хорошо защищались. Мы хорошо владели мячом в первом тайме, но создавали мало моментов. Во втором тайме "МЮ" заслуженно вышел вперед, потому что превосходил нас. Но мы смогли собраться и проявить характер, сравняв счет. Остроты не хватало, но спасти игру при таком раскладе – это позитивный момент.

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