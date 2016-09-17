22:07 17 сентября | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Арсенал" доминировал над "Халл Сити"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер остался доволен победой над "Халл Сити" в матче 5-го тура чемпионата Англии (4:1). Также он отметил, что пенальти должен был бить Санти Касорла, а не Алексис Санчес

- В целом, это был позитивный матч после того, как мы сыграли на выезде в Лиге чемпионов, - цитирует BBC Венгера. - Мы хорошо начали и доминировали. Соперник защищался хорошо, но в итоге нам удалось забить гол. Кто забил первый мяч? Я думал на 100 процентов, что это Ивоби, но Санчес говорит, что это он. Незабитый пенальти? Должен был бить Касорла, но к мячу подошел Алексис, это не было запланировано. Тем не менее, любой человек может допустить ошибку при исполнении одиннадцатиметрового, стоит это признать.

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