Арсен Венгер: "Арсенал" доминировал над "Халл Сити"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер остался доволен победой над "Халл Сити" в матче 5-го тура чемпионата Англии (4:1). Также он отметил, что пенальти должен был бить Санти Касорла, а не Алексис Санчес.

- В целом, это был позитивный матч после того, как мы сыграли на выезде в Лиге чемпионов, - цитирует BBC Венгера. - Мы хорошо начали и доминировали. Соперник защищался хорошо, но в итоге нам удалось забить гол. Кто забил первый мяч? Я думал на 100 процентов, что это Ивоби, но Санчес говорит, что это он. Незабитый пенальти? Должен был бить Касорла, но к мячу подошел Алексис, это не было запланировано. Тем не менее, любой человек может допустить ошибку при исполнении одиннадцатиметрового, стоит это признать.