Арсен Венгер: "Арсенал" доминировал к моменту с удалением Педро"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер остался доволен игрой команды в матче за Суперкубок Англии с "Челси". "Канониры" вырвали победу у "синих" в серии пенальти, а основное время матча завершилось со счетом 1:1, причем "Челси" доигрывал встречу в меньшинстве после удаления Педро.

– Не знаю, было ли там удаление, но мы в любом случае к этому моменту доминировали, – цитирует ВВС Венгера. – В начале второго тайма нам было тяжеловато, а потом мы доминировали. Моя команда создавала опасность. Мы не паниковали и контролировали свою игру.

Это здорово, что мы приносим радость фанатам. Стараемся изо всех сил. Хочется, чтобы они поддерживали команду и в хорошие, и в плохие времена. Мы должны быть едины весь сезон.

Трансляция матча "Арсенал" - "Челси"