Арсен Венгер: "Арсенал" должен верить в попадание в Лигу чемпионов"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что команда должна верить в возможность попадания в Лигу чемпионов по итогам сезона. По его словам, у "канониров" есть шанс, который они должны использовать.

- "Арсенал" может попасть в Лигу чемпионов, а может этого не сделать, - приводит Mirror слова Венгера. - Единственное, что остается делать в этой ситуации - верить в успех. Это не боязнь потерпеть фиаско, это желание добиться необходимого результата. У нас есть единственный шанс, который должен быть использован.

Напомним, что на данный момент "Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 54 очка, что на семь меньше, чем у "Манчестер Сити", который идет на четвертой строчке, дающей право сыграть в Лиге чемпионов. Отметим, что у лондонцев есть одна игра в запасе.