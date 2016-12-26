20:26 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Арсенал" должен был сегодня победить после двух обидных поражений"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что его команде пришлось проявить терпение в матче чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" (1:0). Победный мяч на 86 минуте забил форвард "канониров" Оливье Жиру.

– Мы должны были сохранять терпение в матче с хорошо организованным соперником, – цитирует ВВС Венгера. – "Вест Бромвич" играл цепко, дисциплинированно, и нам нельзя было совершать ни одной ошибки в защите. Когда нет быстрого гола, можно не спешить. Мы много владели мячом, часто били по воротам, но нужно было что-то особенное. И получился гол. Команда понимала, что должна победить после двух обидных поражений.

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