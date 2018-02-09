Арсен Венгер: "Английские футболисты стали мастерами "нырков"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ответил на слова своего коллеги из "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино о том, что симуляции стали частью футбола. Французский специались подчеркнул, что раньше этим занимались только иностранные игроки, но англичане тоже обучились "ныркам".

– Убежден, что Покеттино хотел сказать другое: надо быть очень умным, чтобы обманывать, – приводит Irish Examiner слова Венгера. – Но мы должны избавить футбол от "нырков". Я помню, в Англии были большие обсуждения, когда иностранцы симулировали. Но теперь я должен признать, что английские игроки тоже научились "ныркам", и теперь их можно назвать мастерами в этом деле.