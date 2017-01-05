Арсен Венгер: "Алексис Санчес останется в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что клуб не намерен расставаться с нападающим Алексисом Санчесом. Контракт чилийца с "канонирами" истекает летом 2018 года и, по слухам, в его услугах всерьез заинтересован "ПСЖ".

– Когда футболист хочет остаться в команде – найти общий язык куда проще, – сказал для beIN SPORTS Венгер. – Очевидно, что мы с Алексисом будем работать над продлением контракта. Эта ситуация не является идеальной ни для клуба, ни для игрока. Тем не менее, обе стороны хотят продолжить сотрудничество, и я убежден, что Санчес останется с нами.