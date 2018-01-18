Арбитр не дал пенальти "Челси" после спорного видеоповтора

Арбитр матча 1/32 финала Кубка Англии "Челси" - "Норвич" принял спорное решение не назначить пенальти в ворота гостей. Хавбек лондонцев Виллиан упал после контакта с Тиммом Клозе. Судья Грэм Скотт запросил видеоповтор, после которого показал Виллиану желтую карточку за симуляцию. Данное решение вызвало споры среди болельщиков.

Несмотря на это, "Челси" все же смог одержать победу в серии пенальти (1:1, пенальти - 5:3).

Отметим, что видеоповторы в Англии были введены только в ноябре прошлого года.