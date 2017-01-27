Арбелоа поздравил с днем рождения Моуринью фотографией с Касильясом

Защитник "Вест Хэма" Альваро Арбелоа поздравил с днем рождения на своей странице в твиттере главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, которому вчера исполнилось 54 года. К поздравительному сообщению футболист прикрепил фотографию, на которой рядом с ним и португальцем стоят полузащитник Хаби Алонсо и Икер Касильяс, что в Испании посчитали провокацией.
Напомним, что между Касильясом и Моуринью возникли серьезные разногласия в период совместной работы в "Реале". Команда разделилась на два лагеря, где большинство приняло сторону Касильяса, но Арбелоа, Алонсо и еще несколько футболистов были солидарны с Моуринью. С тех пор отношения партнеров по сборной Испании стали сугубо деловыми, несмотря на крепкую дружбу на протяжении долгих лет.
Касильяс не ответил, поужинал бы он с Моуринью, Арбелоа и Хаби Алонсо
Parabéns, míster! 🎂 pic.twitter.com/GIfV3RVFAr– Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 26 января 2017 г.