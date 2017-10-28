АПЛ поздравила Венгера с 800-м матчем в чемпионате

Английская премьер-лига в Твиттере поздравила главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера с 800-м матчем в турнире. Юбилейной для французского специалиста стала игра 10-го тура чемпионата страны против "Суонси", которая началась в 17.00 по московскому времени. К 17-й минуте игры счет не открыт - 0:0.

Отметим, что по количеству матчей Венгер занимает второе место в премьер-лиге. Больше только у экс-наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона - 810.