Апелляция "Сандерленда" отклонена, Ларссон пропустит 3 матча

Независимая комиссия футбольной ассоциации Англии (ФА) отклонила апелляцию "Сандерленда" по поводу удаления полузащитника Себастьяна Ларссона. Как сообщает пресс-служба ФА, 31-летний швед пропустит 3 матча за удаление в матче чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:3), который состоялся 9 апреля. Хавбек "Сандерленда" на 43-й минуте получил красную карточку за грубый прием против Андера Эрреры.