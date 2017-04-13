12:54 | ФУТБОЛ — Англия

Апелляция "Сандерленда" отклонена, Ларссон пропустит 3 матча

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Независимая комиссия футбольной ассоциации Англии (ФА) отклонила апелляцию "Сандерленда" по поводу удаления полузащитника Себастьяна Ларссона. Как сообщает пресс-служба ФА, 31-летний швед пропустит 3 матча за удаление в матче чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:3), который состоялся 9 апреля. Хавбек "Сандерленда" на 43-й минуте получил красную карточку за грубый прием против Андера Эрреры.

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