Антуан Гризманн: "Хочу однажды поиграть в одном клубе с Погба"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн признался, что хотел бы поиграть со своим партнером по сборной Франции Полем Погба на клубном уровне. Ранее как раз появлялась информация об интересе к Гризманну со стороны клуба Погба "Манчестер Юнайтед".

– Я всегда спрашиваю Погба о "МЮ", – цитирует Sky Sports Гризманна. – Думаю, это отличный клуб с очень хорошей инфраструктурой. Я спрашивал Поля и о его партнерах по команде, о Моуринью. О "МЮ" и "ПСЖ" много говорят в связи с моим возможным переходом. Но я не вижу сейчас себя в другом клубе. Но было бы здорово однажды поиграть с Погба в одном клубе.