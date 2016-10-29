Антонио Валенсия сломал руку

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия пропустит матч 12-го тура чемионата Англии против "Бернли", сообщает официальный твиттер клуба. У хавбека выявлен перелом руки, сегодня он перенесет операцию. Обстоятельства травмы и сроки его восстановления не называются. Отметим, что три дня назад он провел 90 минут на поле в игре Кубка лиги против "Манчестер Сити" (1:0).

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени.

Antonio Valencia has a fracture in his arm and will have surgery today. #MUFC pic.twitter.com/tr5WSAoeIJ – Manchester United (@ManUtd) 29 октября 2016 г.

Трансляция матча "МЮ" - "Бернли"