16:39 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Валенсия сломал руку

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия пропустит матч 12-го тура чемионата Англии против "Бернли", сообщает официальный твиттер клуба. У хавбека выявлен перелом руки, сегодня он перенесет операцию. Обстоятельства травмы и сроки его восстановления не называются. Отметим, что три дня назад он провел 90 минут на поле в игре Кубка лиги против "Манчестер Сити" (1:0).

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча "МЮ" - "Бернли"

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