Антонио Валенсия: "Манчестер Юнайтед" должен вызывать страх у соперников"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия подчеркнул, что победа в Кубке английской лиги придаст команде уверенности в своих силах. По его словам, подопечные Жозе Моуринью должны поверить, что им по силам выиграть чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу Европы.

- Победа в Кубке лиги добавила нам уверенности, - приводит Reuters слова Валенсии. - Мы должны понимать, что мы - "Манчестер Юнайтед" и можем продолжить идти по дороге, которая приведет к трем трофеям. Мне кажется, что манкунианцы должны создать фактор испуга, который будут испытывать команды, приезжающие на "Олд Траффорд".