10:46 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Валенсия: "Манчестер Юнайтед" должен вызывать страх у соперников"

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия подчеркнул, что победа в Кубке английской лиги придаст команде уверенности в своих силах. По его словам, подопечные Жозе Моуринью должны поверить, что им по силам выиграть чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу Европы.

- Победа в Кубке лиги добавила нам уверенности, - приводит Reuters слова Валенсии. - Мы должны понимать, что мы - "Манчестер Юнайтед" и можем продолжить идти по дороге, которая приведет к трем трофеям. Мне кажется, что манкунианцы должны создать фактор испуга, который будут испытывать команды, приезжающие на "Олд Траффорд".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Ух ты, какой "испуЖальщик ФАК-тором" выискался! После ухода САФ где ты, Антонио, прятался со своим "ФАК-тором"??? Философствовал в "бочку", что ли?.........

11:14

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