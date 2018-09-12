01:08 | Футбол — Англия

Антонио Рюдигер: "У Канте самая заразная улыбка"

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Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер опубликовал в Инстаграме фотографию с французским полузащитником Н'Голо Канте. По его мнению, у француза самая заразная улыбка.

"Вероятно, самая заразная улыбка в мире футбола", - написал Рюдигер.

 

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