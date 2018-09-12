Антонио Рюдигер: "У Канте самая заразная улыбка"

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер опубликовал в Инстаграме фотографию с французским полузащитником Н'Голо Канте. По его мнению, у француза самая заразная улыбка.

"Вероятно, самая заразная улыбка в мире футбола", - написал Рюдигер.