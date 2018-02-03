Антонио Конте: "Жиру вряд ли появится в стартовом составе в игре с "Уотфордом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что форвард Оливье Жиру может не выйти на поле с первых минут в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом". По словам наставника, ему нужно понять степень физической готовности француза.

– Жиру – это очень опытный футболист. Ему уже 31 год, – цитирует Daily Star Конте. – Я попросил клуб купить форварда подобного типа, и в "Челси" пошли мне навстречу. Что касается его игрового времени, то нам сначала надо понять его физическую готовность. Но я не думаю, что он будет выходить в стартовом составе.

Отметим, встреча состоится в понедельник, 5 февраля. Жиру перешел в "Челси" из "Арсенала" 31 января.