Антонио Конте: "Жена была недовольна моей поездкой на матч "Ювентус" - "Интер"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что испытывает проблемы в семье, когда занимается работой в свой выходной день. Жена итальянца против того, что специалист посещает матчи других команд.

- Когда я сказал жене, что поеду на матч "Интера" и "Ювентуса", она не была счастлива, - приводит Goal слова Конте. - Она спросила, почему я не хочу остаться дома и провести день с дочерью. Я пытаюсь объяснить жене, что это часть моей работы. Но это бывает нелегко сделать, если еду на матчи других команд в выходной. В воскресенье весь день смотрел футбол. Начал с матчей "МЮ" и "Манчестер Сити", а затем посмотрел итальянский чемпионат. Моя привязанность к футболу сильна. А жена никогда не смотрела футбол, прежде чем я появился в ее жизни.