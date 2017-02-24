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Антонио Конте: "Жаль, что "Лестер" уволил Раньери"

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Клаудио РАНЬЕРИ.Конец сказки. "Лестер" уволил Раньери

Главный тренер "Челси" Антонио Конте расстроен тем, что "Лестер" уволил Клаудио Раньери. Итальянский специалист подчеркнул, что через какое-то время позвонит своему соотечественнику, чтобы поддержать его.

- Очень жаль, что Клаудио уволен. Меня это расстроило как его друга и как тренера, - приводит пресс-служба лондонцев слова Конте. - Он мой друг и очень хороший человек, а также очень хороший тренер. Всего 6 месяцев назад он с клубом победил в чемпионате Англии. Он осуществил мечту и помог команде выиграть трофей.

Без сомнения, позвоню ему, но сейчас лучше подождать. Я понимаю сложившуюся ситуацию и его разочарование. Вполне естественно, что после случившегося я должен поговорить с ним и выразить поддержку, потому что это очень серьезное решение.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170224-1829.html

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