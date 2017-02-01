Антонио Конте: "Жаль, что Диегу Коста не реализовал пенальти"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 23-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:1) подчеркнул, что остался доволен ничейным результатом. Специалист выразил сожаление по поводу нереализованного пенальти Диегу Костой во втором тайме.

– Матч получился сложным, – приводит BBC слова Конте. – Обе команды играли в быстрый футбол. Я доволен. В Ливерпуле мы были хуже и уступили. Жаль, что Диегу Коста не забил с пенальти, потому что он был хорош. Моменты у нас были, но выездную ничью с "Ливерпулем" добыть не так просто.