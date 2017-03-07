02:13 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Жаль, что "Челси" пропустил в конце игры, но все же я доволен"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 27-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (2:1) отметил, что команда не должна была пропускать гол в конце игры. Несмотря на это, наставник остался доволен действиями своих подопечных.

- Мы провели хороший матч, контролировали игру, - приводит BBC слова Конте. - Жаль, что в конце встречи пропустили гол. Это плохо, и мы не должны пропускать такие мячи. Но все же я доволен: команда показала волю к победе. Сейчас нужно хорошо отдохнуть и подготовиться к матчу Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

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Материалы REN-TV

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