Антонио Конте: "Жаль, что "Челси" пропустил в конце игры, но все же я доволен"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 27-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (2:1) отметил, что команда не должна была пропускать гол в конце игры. Несмотря на это, наставник остался доволен действиями своих подопечных.

- Мы провели хороший матч, контролировали игру, - приводит BBC слова Конте. - Жаль, что в конце встречи пропустили гол. Это плохо, и мы не должны пропускать такие мячи. Но все же я доволен: команда показала волю к победе. Сейчас нужно хорошо отдохнуть и подготовиться к матчу Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".