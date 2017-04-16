Антонио Конте: "Я виноват в поражении "Челси" от "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 33-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:2) отметил, что соперник заслужил три очка. Специалист подчеркнул, что вопрос чемпионства по-прежнему открыт.

– "Манчестер Юнайтед" заслужил победу, потому что они показали больше желания и мотивации, – цитирует BBC Конте. – В таких ситуациях всегда виноват тренер, все просто. Я не смог должным образом настроить команду, придать им мотивацию.

Вопрос чемпионства не закрыт. "Тоттенхэм" в отличной форме и играет с большим энтузиазмом. Но мы проводим отличный сезон и должны пытаться стать чемпионами. Минувшую встречу мы начали так, будто уже проиграли. В такой ситуации сложно что-то сделать.