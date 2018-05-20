Антонио Конте: "Я уйду из "Челси", если это нужно для общего блага"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что готов покинуть свой пост, если это будет необходимо клубу. В субботу его команда обыграла "Манчестер Юнайтед" (1:0) и завоевала Кубок Англии.

- Я связан с клубом контрактом и полностью предан ему. Начиная с первого матча сезона против "Бернли", я постоянно подвергался критике, однако моя позиция остается неизменной – я предан своему клубу, - приводит пресс-служба "Челси" слова Конте.

На протяжении всего сезона появлялись слухи о моем уходе в сборную или другой клуб, однако я на каждой пресс-конференции стоял на том, что я остаюсь со своей командой. Я полностью соблюдаю условия контракта, однако такова специфика нашей работы. Руководство вправе принять любое решение, которое принесет пользу команде. Я тренирую клуб высочайшего уровня и понимаю, что ко мне предъявляются особые требования. Тем не менее, необходимо признать, что мы добились максимума с тем, что имеем на данный момент.

Я уважаю свой клуб и уверен, что в любом случае он примет лучшее решение. За два сезона, проведенных здесь, я искренне полюбил этот клуб и его болельщиков. Если для общего блага наши пути должны разойтись, я приму это.